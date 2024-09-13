انت الأن تتابع خبر القناة الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد جمهور كرة القدم في السعودية، للقمة المرتقبة بين نادي النصر والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحل فريق الأهلي (أهلى جدة) ضيفاً ثقيلاً على فريق النصر الذي يلعب ضمن صفوفه العالمي رونالدو كريستينانو، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سوف تقام المباراة على أرضية ملعب نادي النصر بارك.

موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة النصر ضد أهلي جدة في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يخوض فريق النصر هذه المباراة وهي يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة 4 مقابل هدف في الجولة الثانية، والتعادل في الجولة الأولى مع فريق الرائد.

في المقابل فإن نادي أهلي جدة يدخل تلك المباراة وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة على فريق العروبة بنتيجة هدفين دون رد، والخسارة من فريق الفتح بنتيجة هدف دون رد.

القناة الناقلة للمباراة

من المقرر أن تقوم قناة SSSC1 HD، وهي قناة تبث برامجها الرياضية عبر القمر الصناعي عرب سات، ولا يمكن استقبالها بشكل مباشر عبر القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة رياضية سعودية، صاحب الحق الحصري في بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين ومجانية، ويمكن استقبالها عبر ضبط التردد الخاص بها على الريسيفير الخاص بجهاز التليفزيون، حيث يمكن ضبط التردد الخاص بها من خلال الجدول التالي:-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات 12149 أفقي 27500 5/6