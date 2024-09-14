دورتموند يتصدر الدوري الألماني

دورتموند يتصدر الدوري الألمانيتصدر بوروسيا دورتموند، الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه على ضيفه هايدنهايم 4 - 2، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، بالجولة الثالثة من المسابقة..

سجل لدورتموند كل من دونيايل مالين في الدقيقة 12 وكريم أديمي هدفين في الدقيقتين 17 و 41 وإيمري تشان في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء.

فيما سجل لهايدنهايم كل من مارفين بيرينجر في الدقيقة 34، وماكسيميليان بريونج في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

ورفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، فيما توقف رصيد هايدنهايم عند ست نقاط في المركز الثاني.

ويعد هذا الفوز هو الثاني لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة وحيدة، ليحقق المدرب نوري شاهين، المدير الفني الجديد للفريق، بداية جيدة للغاية بتفادي الهزيمة في أول ثلاث لقاءات رسمية له منذ توليه المسؤولية مطلع هذا الصيف.

في المقابل مني هايدنهايم بالخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم بعدما سبق له الفوز في أول مباراتين.