"متي تبدأ" موعد مباراة نيس و ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي الجولة الأولي.. القنوات الناقلة



رياض - احمد صلاح - ينتظر جماهير الدوري الأوروبي موعد مباراة نيس و ريال سوسيداد بحماس بالغ، وذلك لأنها تعد أحد مباريات الجولة الأولي للموسم 2025-2024، وسيلعب فريق نيسي الفرنسي ضد فريق ريال سوسيداد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الجاري، ويضم نيسي اللاعب المحترف “محمد عبد المنعم”، والجدير بالذكر أنه تزايد عدد المشاركين في البطولة ولأول مرة، وذلك يرجع إلى إلغاء نظام دور المجموعات، وشارك في البطولة 36 فريق في الدول المختلفة، نوافيكم التفاصيل خلال سطورنا القادمة في موقعنا دوت الخليج

موعد مباراة نيس و ريال سوسيداد

شهد موعد مباراة نيس و ريال سوسيداد ارتفاع بحث فائق في الساعات القليلة الماضية، وذلك لأن محبي الدوري الأوروبي يرغبون في التعرف على موعد إنطلاق صافرة بدء المباراة بين الفريقين، ومن المقرر أن تقام المباراة في مساء اليوم في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً، وبالحديث عن الفريقين في نظام دور المجموعات، فقد كان كل فريق منهم يخضع إلى مواجهة 3 فرق منافسة في 6 مباريات، ولكن مع النظام الجديد فإنه تقرر أن يخوض كل 8 مباريات أمام 8 فرق مختلفة، وتم تقسيمها على أن تكون 4 مباريات منهم على أرض الفريق، و 4 مباريات خارج أرض الفريق.

القنوات الناقلة لمباراة نيس الفرنسي