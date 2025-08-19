نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة والد محمد الشناوي حارس الأهلي في حادث سير بطريق الواحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي مساء اليوم الثلاثاء، والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إثر حادث سير مروّع وقع على طريق الواحات.

وبحسب مصادر أمنية وطبية، فقد وقع الحادث نتيجة انقلاب سيارة كان يقودها والد الشناوي بنفسه، وكان برفقته أحد أصدقائه الذي نجا من الحادث وأصيب بكدمة في الرأس، دون أن يفقد وعيه. وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعيش أسرة اللاعب في حالة من الحزن الشديد، حيث من المقرر أن تُقام مراسم العزاء في مسقط رأس العائلة بمركز الحامول، محافظة كفر الشيخ، خلال الساعات المقبلة