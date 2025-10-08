ترحيل رئيس حى شرق الإسكندرية للنيابة فى قضية الرشوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 12:32 مساءً -

نقلت مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى مقر جهات التحقيق بالنيابة العامة، لتنفيذ إعادة الإجراءات فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيا في قضية رشوة.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

على الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.