عماد النحاس يتمسك بأفشة ويعد بإعادته للتألق في الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، تمسكه ببقاء اللاعب محمد مجدي أفشة داخل صفوف الفريق، رافضًا فكرة إعارته أو بيعه خلال الفترة القادمة، رغم تراجع مستواه مؤخرًا.

وأشار النحاس إلى أنه يثق في قدرة أفشة على استعادة مستواه المعهود، تمامًا كما فعل مع حسين الشحات الذي كان قريبًا من الرحيل قبل أن يعود ويتألق مجددًا مع الفريق.



أفشة يمر بظروف مشابهة لحسين الشحات

يمر محمد مجدي أفشة بمرحلة صعبة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، وظهر بمستوى متراجع في الدقائق القليلة التي شارك فيها.

ويؤمن النحاس أن اللاعب يحتاج فقط إلى دعم نفسي وفني حتى يعود لمستواه الطبيعي، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية التي ساهمت في تتويج الأهلي بعدة بطولات خلال السنوات الماضية.



تجربة حسين الشحات تلهم الجهاز الفني

كان حسين الشحات على وشك الرحيل إلى الدوري الليبي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني السابق، قبل أن يمنحه عماد النحاس فرصة جديدة للمشاركة.

ونجح الشحات في استغلال تلك الفرصة ليعود للتألق ويثبت جدارته، ليصبح عنصرًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية للأهلي، ويقترب من تجديد عقده رسميًا خلال الأيام المقبلة.



استعداد الأهلي لمواجهة أيجل نوار البوروندي

يستعد الأهلي لمواجهة أيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، أحد أيام 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، على أن تُقام مباراة الإياب في القاهرة بين 24 و26 أكتوبر.

ويطمح الأهلي، صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة القارية بـ11 لقبًا، إلى العودة لمنصات التتويج الإفريقية بعد خسارته اللقب في النسخة الماضية.



موقف الأهلي في الدوري المصري

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز، متساويًا في النقاط مع المصري البورسعيدي والزمالك، وسط منافسة قوية مع بداية الموسم على صدارة البطولة.



تحليل فني: لماذا يتمسك النحاس بأفشة؟

يرى محللون أن تمسك عماد النحاس بأفشة يعود إلى قدرته على صناعة اللعب وربط الخطوط الهجومية، وهو الدور الذي يفتقده الأهلي أحيانًا في غيابه.

كما يمتلك أفشة خبرات كبيرة في المباريات الإفريقية الكبرى، وهو ما يجعله ورقة مهمة في مشوار الفريق نحو لقب دوري الأبطال.