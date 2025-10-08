الرئيس السيسي: الحمد لله على كل يوم يعدي بسلام وأمان على بلدنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لأكاديمية الشرطة بمناسبة العيد الـ50 لإنشائها.

وقال في كلمة خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء: «الحمد لله على كل يوم يعدي بسلام وأمان على بلدنا مصر».

ووجه الرئيس أكاديمية الشرطة وكذلك الأكاديمية العسكرية، بدراسة استضافة طلبة الجامعات للتعايش لفترة أسبوع أو أكثر مع زملائهم وزميلاتهم من أبناء الشرطة والجيش، ما يمثل فرصة جيدة لتطوير الأداء وتعزيز حجم التواصل والتآخي بين المؤسسات والشعب المصري.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دراسة هذا الأمر ومن ثم عرضه عليه لاتخاذ اللازم بشأنه، كما وجه الرئيس التهنئة لدفعة الخريجين الجدد، والتحية لأسرهم عما قدموه للوطن ودعمهم لأبنائهم إلى أن وصلوا لمرحلة اجتياز الاختبارات والنجاح أثناء الدراسة.

كما هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخريجين، وقال لهم إنهم يتحملون مسئولية كبيرة بعد تأهيلهم وتعليمهم وتدريبهم لحماية أمن واستقرار الوطن، وحثهم على أن يكونوا قدوة جميلة للشعب خلال ممارساتهم لعملهم.