الرئيس السيسي: كل يوم بيمر بسلام وأمان على بلدنا بنحمد ربنا فيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحمد لله على كل يوم يمر بسلام وأمان على بلدنا، ونشر الله على السلام والأمن الذي تنعم به مصر.

ومن جانبه، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عددًا من أوائل الطلبة والخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة بمنحهم نوط الامتياز من الدرجة الثانية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بالقاهرة الجديدة.

وجاءت الأسماء كالتالي:

ملازم تحت الاختبار عبدالله حسن عليوة

ملازم تحت الاختبار زياد أحمد عثمان النحراوي

ملازم تحت الاختبار علي خالد فريج