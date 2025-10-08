الرئيس السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حال توقيعه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر بعد الوصول لاتفاق بوقف إطلاق النار في غزة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حرب غزة دخلت عامها الثاني منذ اندلاعها في 2023 وحتى الآن، مؤكدًا أنها "حرب قاسية جدًا تمر بها المنطقة، وخاصة على الأشقاء في قطاع غزة، لما تشهده من دمار ومعاناة إنسانية بالغة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، أن الجهود المصرية لم تتوقف على مدار العامين الماضيين من أجل وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، واحتواء تداعيات الأزمة المتفاقمة.

وأكد الرئيس السيسى أن مصر كانت وستظل دائمًا داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، وستواصل تحركاتها السياسية والإنسانية من منطلق مسئوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.