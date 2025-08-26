غدا.. انطلاق فعالية «غايته نمشي» فـي مسقط

تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بفريق عمل محافظة مسقط لبرنامج الأيام الرياضية الصيفية 2025 فعالية غايته نمشي وذلك صباح يوم غد الخميس في جراند مول مسقط، مستهدفة جميع فئات المجتمع لتعزيز أهمية المشي واعتماده كجزء من أسلوب الحياة الصحي. وأوضحت أحلام بنت راشد الخميسية اخصائية نشاط بدني ومشرفة الفعالية تهدف الفعالية إلى تشجيع مرتادي المول وموظفي الشركات الموجودة فيه على ممارسة النشاط البدني، وإبراز دوره في رفع مستوى النشاط والصحة العامة، كما تستقطب الفعالية فرق المشي الجبلي والرياضيين وكبار السن من الجنسين والأطفال، من خلال نشر ثقافة المشي كوسيلة تمنح الراحة الجسدية والنفسية، خاصة عند ممارسته في الصباح الباكر. وقالت ونهدف من خلال إقامة هذه الفعالية إلى تحفيز مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وإشراك موظفي الشركات في فعاليات رياضية لتعزيز الصحة في بيئة العمل، وزيادة الوعي بدور المشي في تحسين اللياقة البدنية والصحة النفسية، وتشجيع ممارسة المشي في الصباح الباكر للاستفادة من أجوائه الصحية، وتعزيز التواصل المجتمعي من خلال فعالية رياضية شاملة ومفتوحة للجميع.

