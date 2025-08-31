نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتجاه داخل الأهلي على رحيل ريبيرو.. وعلي ماهر أبرز المرشحين لخلافته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، استقر على رحيل المدرب خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن الجهاز الفني بالأهلي لا يرغب في الاستمرار في منصبه والإدارة أيضًا لا تريد استمرار المدرب الإسباني.

وشدد، علي ماهر أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب الأهلي ولكن لا يوجد تواصل رسمي مع المدرب حتى الآن، ولكن مجلس إدارة سيراميكا لن يقف عائقا أمام المدرب وسيوافق حال طلب الأهلي المدرب.