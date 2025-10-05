ختام منافسات اليوم الثاني لسباقات الهجن الأهلية بولاية بركاء

بركاء ـ العُمانية : شهد ميدان الفليج لسباقات الهجن بولاية بركاء امس منافسات اليوم الثاني من السباق الثاني ضمن سباقات الهجن الأهلية التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن. وتضمن سباق اليوم 6 أشواط لفئات اليداع لمسافة 5 كيلومترات و3 أشواط لفئة الثنايا لمسافة 6 كيلومترات و3 أشواط لفئة الحول والزمول لمسافة 6 كيلومترات وجاءت النتائج على النحو التالي: ففي فئة اليداع "الشوط الأول" جاءت في المركز الأول "بنت الطايلة "للهجانة السُّلطانية والمضمر سعيد بن راشد العمري، وفي الشوط الثاني نالت المركز الأول " مهلكة " لمالكها غاسي بن سالم المشايخي، وحصل على المركز الأول في الشوط الثالث " سياف " لمالكه سلطان بن عبدالله الخاطري، ونالت المركز الأول في الشوط الرابع "وضوح " لمالكها غاسي بن سالم المشايخي، وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول "مشاعل " لمالكها غاسي بن سالم المشايخي، وحصل على المركز الأول في الشوط السادس " نجد " لمالكه سالم بن عبدالله القليبي . وفي فئة الثنايا أحرزت المركز الأول في الشوط الأول "أسيل " للهجانة السُّلطانية والمضمر صبيح بن محمد الوهيبي وفازت بالمركز الأول في الشوط الثاني "ظن " لمالكها صبيح بن محمد الوهيبي، وجاء في المركز الأول في الشوط الثالث "مبلش " لمالكه حمد بن محمد الوهيبي. وفي فئة "الحول والزمول" نالت المركز الأول في الشوط الأول "نجود " للهجانة السُّلطانية والمضمر سيف بن عبدالله الحبسي، وحصلت " نشبه " لمالكها سلطان بن عبدالله الخاطري على المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث جاء في المركز الأول "الطاغي " لمالكه ناصر بن سعيد النصيري. جدير بالذكر أن السباق الثالث من سباقات الهجن الأهلية للموسم 2025 / 2026م سيقام خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من الشهر القادم في ميادين الفليج بولاية بركاء، والبشائر بولاية أدم.
