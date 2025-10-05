لوران بلان مرشح لتدريب الأهلي.. وشرط قبل التفاوض معه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - دخل الفرنسي لوران بلان ، المدير الفني السابق لفريق اتحاد جدة، دائرة المدربين المرشحين لتدريب الأهلي الفترة القادمة، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، من أجل تولي المهمة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن لوران بلان من الأسماء اللامعة فى عالم التدريب، وحقق نجاحات كبيرة فى غالبية التجارب السابقة مع الأندية التي عمل بها ويتميز بالاستمرارية في محطاته السابقة، وهي من الشروط التي يضعها مسئولو القلعة الحمراء للتعاقد مع مدير فني جديد.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يفتح خط مفاوضات مع بلان حتى الآن، وجار دراسة سيرته الذاتية بشكل دقيق، وإذا رأت لجنة الكرة أن شخصيته مناسبة للعمل فى الأهلي ستقوم بالتفاوض معه لمعرفة شروطه بشأن قبول المهمة وقيادة نادي القرن الأفريقي.

وأضاف المصدر أن الأهلي لا يرغب فى التعجل في حسم ملف المدير الفني الأجنبي، ويضع بعض الشروط التي يرغب أن تتوافر فى المدرب، منها الاستمرارية مع الفرق التي تولى تدريبها، والمرونة فى تغيير طريقة اللعب، وبصمته مع الفرق التي تولى تدريبها.