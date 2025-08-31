نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف عبدالمنعم: رحيل ريبيرو من الأهلي مطلب جماهيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبدالمنعم نجم الأهلي السابق، أنه حزين على خسارة الأهلي من نادي بيراميدز وخاصة أن الأهلي يضم لديه مجموعة من أفضل اللاعبين.

شريف عبدالمنعم: رحيل ريبيرو من الأهلي مطلب جماهيري

وواصل شريف عبدالمنعم في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذى على قناة الحياة، أن هناك أسباب عديدة منحت بيراميدز نقاط المباراة أولها الثقة الزائدة للاعبين الذين أعتقدوا أنهم يفوزا على أى فريق كما أن ريييرو المدير الفني مدرب غير محظوظ مع الأهلي.

وأضاف شريف عبدالمنعم: على مجلس الأهلي اتخاذ قرار برحيل ريبيرو لأن قرار الرحيل بات مطلب جماهيري.