نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: ريبيرو لا يمتلك رؤية.. ونجوم الأهلي كانوا "تايهين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك عن فوز بيراميدز على نظيره الأهلي بهدفين دون رد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

دونجا: ريبيرو لا يمتلك رؤية.. ونجوم الأهلي كانوا "تايهين"

وقال دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: الأهلي أقوى قائمة في مصر من حيث اللاعبين، ولكن بيراميدز استعاد ذاكرة الموسم الماضي أمام الأحمر.

وتابع: فريق بيراميدز كان اليوم في أفضل حال اليوم أمام الأهلي، واستحقوا تحقيق الفوز، مشيرا إلى "توهان" لاعبي الأحمر خلال المباراة.

وأتم حديثه قائلا: الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي ليس لديه أي رؤية أو تكتيك وهذا ما ظهر خلال المباريات الأخيرة.