نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال: إدارة الأهلي "شيلت الليلة لريبيرو".. وحسام البدري الأنسب لتدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على إقالة الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تدريب الأحمر، أمس الأحد 31 أغسطس 2025.

وأعلن الأهلي إقالة الإسباني خوسيه ريفيرو من تدريب الفريق، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول السبت 30 أغسطس 2025 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز ليتراجع ترتيب الأحمر في جدول الدوري إلى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الأهلي تأخر كثيرًا، ولكن رغم عدم قناعتي التامة بإمكانياته الفنية إلا أنه تعرض لظلم من مجلس إدارة النادي الذي "سلمه" للجماهير، ليخلي مسؤوليته من الهزيمة والنتائج السلبية.

وتابع: حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي هو الأفضل في الوقت الحالي لتدريب الأهلي بعد رحيل ريبيرو، وذلك لما لديه من شخصية قوية يستطيع من خلالها السيطرة على لاعبي الفريق.