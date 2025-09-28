نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: برونو لاج أعتذر عن تدريب الأهلي.. وتسائل عن مركز زيزو في الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن البرتغالي برونو لاج مدرب بنفيكا البرتغالي السابق، أعتذر عن تولي تدريب الأهلي صباح اليوم الأحد في إميل رسمي إلى النادي.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: برونو لاج ومدرب الأحمال سألوا عن النادي الأهلي، وتابعوا مبارياته الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز

وأضاف: برونو لاج أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الاستمرار في أوروبا وعدم التدريب في خارج أوروبا، على الرغم من إنه قام بالسؤال عن الاهلي وعن مباريات الأهلي وعقد العديد من الجلسات مع مسؤولي الأهلي.

وتابع: برونو لاج سأل أيضا عن مركز أحمد سيد زيزو في الملعب، حيث شاهد مباريات الأهلي وسأل عن مركز زيزو في الملعب لأنه رأى أنه يلعب دون مركز محدد.

