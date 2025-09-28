نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو توماس توماسبرج؟ المدرب الدنماركي الجديد للنادي الأهلي (بروفايل) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - من هو توماس توماسبرج؟ المدرب الدنماركي الجديد للنادي الأهلي (بروفايل)

يقترب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب الدنماركي توماس توماسبرج (50 عامًا) لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للجهاز الفني السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطموحات الحمراء محليًا وقاريًا.

مشواره كلاعب

وُلد توماسبرج في أكتوبر 1974، وبدأ مسيرته كلاعب وسط مع نادي آلبورغ الدنماركي، قبل أن ينتقل إلى متيولاند ويُنهي مسيرته الاحترافية هناك عام 2004. ورغم أنه لم يحظَ بشهرة كبيرة داخل الملعب، إلا أن شخصيته القيادية أهلته سريعًا لدخول مجال التدريب.

المسيرة التدريبية

انطلق مشواره التدريبي من بوابة متيولاند مساعدًا للمدير الفني، ثم تولى القيادة الفنية لعدد من الأندية المحلية أبرزها Fredericia وHobro، قبل أن يحقق إنجازه الأبرز مع راندزر بالفوز بكأس الدنمارك عام 2021، وهو أول لقب في تاريخ النادي.

وفي عام 2023 عاد توماسبرج إلى متيولاند، ونجح في التتويج بلقب الدوري الدنماركي موسم 2023/2024، كما قاد الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية.

أسلوبه الفني

يعتمد توماسبرج في الغالب على خطة 4-4-2، مع التركيز على الصلابة الدفاعية وسرعة التحول الهجومي. ويُعرف بقدراته على تنظيم الفرق وبناء منظومة جماعية متماسكة، وهو ما قد يتناسب مع أسلوب الأهلي القائم على الضغط والهجوم السريع.

تحدٍ جديد في القاهرة

في حال الإعلان الرسمي عن الصفقة، سيبدأ توماسبرج تجربة مختلفة كليًا، حيث الضغوط الجماهيرية والإعلامية الهائلة في مصر، إلى جانب التطلعات الكبيرة للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويبقى السؤال هل ينجح المدرب الدنماركي في كتابة فصل جديد من الإنجازات داخل القلعة الحمراء؟