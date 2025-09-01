نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي المصري ضمن قائمة منتخب مصر الثاني استعدادًا لكأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن قائمة المنتخب لمعسكره المقبل والذي يخوض فيه الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب المغرب استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وضمت قائمة المنتخب 27 لاعبًا من بينهم ثلاثي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحارس عصام ثروت وزميليه عمر الساعي وميدو جابر.

كان المصري قد خاض مساء الأحد مباراته بالجولة الخامسة من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق كهرباء الإسماعيلية وهي المباراة التي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول الترتيب.

