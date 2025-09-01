نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض باكيتا على ريال مدريد.. وفيتينيا الاسم الأبرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي وست هام يونايتد موقف لاعبه البرازيلي لوكاس باكيتا، حيث بات الأخير في طريقه إلى الانتقال إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. العرض ذاته كان قد قُدم إلى ريال مدريد قبل أيام، في وقت كانت فيه الشكوك تحوم حول مستقبل داني سيبايوس، غير أن النادي الملكي لم يُبدِ أي اهتمام بالصفقة.

باكيتا، البالغ من العمر 28 عامًا، تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 28 مليون يورو حسب Transfermarkt. ويُعد عنصرًا مهمًا في تشكيلة المنتخب البرازيلي، كما يتمتع بعلاقة وثيقة مع زميله فينيسيوس جونيور وبقية لاعبي “السيليساو”. لكن في مدريد، لم يُنظر إليه كخيار مناسب للمشروع الرياضي الحالي، خصوصًا بعد تأكد استمرار سيبايوس ضمن صفوف الفريق.

من المتوقع أن يواصل باكيتا تقديم مستويات جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تأقلم معه بشكل واضح، فيما يعوّل أستون فيلا على ضمه لتعزيز خط الوسط، خاصة بعد البداية المتواضعة للفريق في الدوري هذا الموسم بحصده نقطة وحيدة من مباراتين.

في المقابل، يواصل ريال مدريد مراقبة سوق الانتقالات بحثًا عن صانع ألعاب قادر على أداء الدور الذي قدمه لسنوات كل من لوكا مودريتش وتوني كروس، حيث يرى الجهاز الفني أن الفريق بحاجة إلى لاعب يربط بين الدفاع والهجوم ويسيطر على إيقاع المباريات.

الاسم الأبرز في قائمة اهتمامات “الميرينغي” هو البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، الذي قد يفتح الباب أمام خروجه الصيف المقبل. وتُقدر قيمة الصفقة المحتملة ما بين 90 و95 مليون يورو، غير أن مستقبل اللاعب لا يزال مرهونًا بقراره في ظل تمسك النادي الباريسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بخدماته.

