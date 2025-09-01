نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيزاك يجتاز الفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال لـ ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خضع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد، للفحوصات الطبية صباح اليوم الإثنين، تمهيدًا للتوقيع على عقود انضمامه لليفربول.

ليفربول بصدد الإعلان عن ضم ألكسندر إيزاك

واجتاز المهاجم السويدي الفحوصات الطبية بالفعل، بعدما خضع لها اليوم الإثنين في ليفربول، حسبما أفادت بعض التقارير الصحفية.

ومن المنتظر، أن يعلن الريدز خلال الساعات القليلة عن انضمام المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى صفوف الفريق بشكل رسمي.

وسيوقع ليفربول عقدًا مع السويدي البالغ من العمر 25 عامًا لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2031، وذلك لتدعيم مركز الهجوم.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال ألكسندر إيزاك ستصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني، لتصبح الأغلى في تاريخ البريميرليج متخطيًا الرقم القياسي السابق الذي سجّله ليفربول عند ضم الألماني فلوريان فيرتز مقابل 125 مليون يورو.

وانتقل المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عامًا إلى صفوف نيوكاسل يونايتد بمقابل 70 مليون يورو، قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني في صيف 2022.

وقدم ألكسندر إيزاك موسمًا استثنائيًّا مع فريقه نيوكاسل خلال الموسم المنصرم، حيث خاض مع الفريق 42 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها، 27 هدفًا، وصنع 6 تمريرات حاسمة.