نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الزمالك 2005 يكتسح سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة في افتتاح دوري الفريق الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، في الجولة الأولى من بطولة دوري الفريق الثاني.

سجل أهداف الزمالك، أحمد خالد السمبوك، أنس وائل، السيد أسامة، صلاح محمود.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها وصنعوا فرص عديدة، استطاع السمبوك تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22، وتواصل الضغط وعزز أنس وائل النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثنائية نظيفة.

في الشوط واصل الزمالك الضغط على سيراميكا كليوباترا، واستطاع السيد أسامة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59، وبعدها استمر الضغط الأبيض ليسجل صلاح محمود الهدف الرابع في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

شهدت المباراة حضور بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، والذي حرص على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز الأول وحصد الثلاث نقاط، وطالبهم بضرورة التركيز والعمل بجدية لتحقيق الهدف المطلوب وهو التتويج بالبطولة.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2005 من كل من، ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائيًا للتأهيل والإصابات،

رفعت حمدي مسؤولًا للمهمات.