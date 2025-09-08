اليوم .. اتحاد اليد ينظم ندوة مركزية للحكام لمناقشة آخر التعديلات على قانون اللعبة

ينظم «اليوم» الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا بلجنة الحكام ندوة مركزية للحكام في الساعة الخامسة مساء بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، وذلك برعاية سعيد بن علي الحوسني القائم بأعمال الأمين العام بالاتحاد العماني لكرة اليد. ويحاضر في الندوة زهير خالد سمحة الخبير التحكيمي والقائم بأعمال الخبير الفني بالاتحاد، حيث سيتم خلال الندوة شرح وتوضيح آخر التعديلات على قانون لعبة كرة اليد الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) والتي سيتم تطبيقها في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد العماني خلال الموسم الجديد وتشمل هذه التعديلات إلى تحسين جودة التحكيم، ضمان العدالة في المباريات، ومواكبة التطورات العالمية في اللعبة، وتستهدف الندوة الحكام المسجلين لدى الاتحاد بما في ذلك الحكام المحليون والدوليين بالإضافة إلى المدربين والمهتمين بتطوير المستوى الفني في كرة اليد.

ويحرص الاتحاد العماني لكرة اليد على تنظيم هذه الندوة سنويا قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق يوم الجمعة القادم بدوري الناشئين، حيث يشتمل الموسم على ثماني بطولات وهي دوري الناشئين، دوري الشباب، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، مسابقة درع الوزارة، دوري كرة اليد الشاطئية، الدوري النسائي، وكأس السوبر.