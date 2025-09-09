نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إينوسيس بارالمينيا القبرصي يخطف موهبة المقاولون العرب أحمد خالد في صفقة انتقال حر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي إينوسيس بارالمينيا القبرصي في التعاقد مع أحمد خالد لاعب منتخب مصر مواليد 2007 في صفقة انتقال حر بعد تألقه اللافت مع المنتخب واستدعاءه لمنتخب 2005، بعد تألقه مع فريقه السابق المقاولون العرب.

وتأتي صفقة انتقال أحمد خالد كأولى خطوات الاستثمار للنادي القبرصي الذي يستثمر فيه أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، والذي يسعى لسفر أكبر عدد ممكن من اللاعبين المصريين للاحتراف في أوروبا.

وكان أحمد خالد هدفا للتعاقد مع عدد من الأندية المصرية على رأسهم الأهلي وزد اللذان حاولا التعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى بارالمينيا.

ويمتلك ميدو مع شريكه بيتر خليفة واحدة من أكبر الشركات التي تمتلك أسهم في أندية داخل أوروبا منها نادي بارالمينيا، بهدف تطوير اللاعبين ومساعدتهم على الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية.

ومن أبرز الانتقالات التي أتمتها شركة ميدو خلال الفترة الماضية، ستافروس جورجيو انضم إلى نادي أبويل القبرصي ويمثل منتخب قبرص الوطني، إفاغوراس خريلامبوس الذي وقع لـ أنورثوسيس القبرصي ويلعب أيضًا مع منتخب قبرص الوطني، وبطرس يانّو انتقل إلى آيك لارناكا القبرصي ويمثل منتخب قبرص الوطني، وديفيد جيراسيمو تعاقد مع آيك لارناكا القبرصي ويشارك مع منتخب قبرص الوطني، ونيكولاس بيريز انتقل إلى نادي مونتيفيديو سيتي تورك الأوروغوياني ويمثل منتخب أوروغواي، وإدوين بالوا انضم إلى إينوسيس باراليميني القبرصي ويمثل منتخب تنزانيا الوطني، وجوردي إيلا الذي وقع لـ إينوسيس باراليميني القبرصي ويلعب مع منتخب الجابون الوطني، وكريستيان كازاكيوس انتقل إلى آر سي ألكوبينداس الإسباني ويمثل منتخب قبرص الوطني، والأرجنتيني فرانسيسكو تعاقد مع ريدز دبي الإماراتي.