عاجل- "شاهد بالصور" بكامل أعضائها.. قائمة الكابتن محمود الخطيب تتقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي

انتخابات النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، تقدمت منذ قليل اليوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025، قائمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بأوراق الترشح لانتخابات مجلس مجلس إدارة النادي في الفترة من 2025 وحتى عام 2029.

وأعلن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن ترشحه للانتخابات النادي الأهلي المقبلة، والتراجع عن الإعتذار الذي قدمه لمجس الإدارة منذ عدة أسابيع بسبب رغبته للتفرغ لرحلة علاجية بعد نصيحة الأطباء له.

الإتفاق على الترشح

وتم الاتفاق على ترشح الكابتن محمود الخطيب لانتخابات النادي الأهلي بعد الوصول لإتفاق يضمن له خوض الرحلة العلاجية المقررة له، وذلك بعيدًا عن ضغوط النادي بين لجنة الحكماء وأعضاء قائمة الكابتن محمود الخطيب.

وتم التواصل إلى قرار خوض الكابتن محمود الخطيب للإنتخابات والابتعاد عن النادي لمدة 6 أشهر لتلقي العلاج، وتكليف السيد ياسين منصور بتولي مهام إدارة النادي لحين عودة الخطيب، وإسناد ملف كورة القدم بالكامل للكابتن سيد عبد الحفيظ، مع تكليف باقي أعضاء القائمة بباقي الملفات على حسب تخصص كل عضو.

قائمة الكابتن محمود الخطيب

وتضم قائمة الكابتن محمود الخطيب عددًا من الشخصيات البارزة في النادي، والذين يمتلكون خبرات واسعة في مختلف المجالات، وشهدت القائمة الجديدة تغييرات بلغت 50% من قوام القائمة السابقة، وجاءت قائمة الكابتن محمود الخطيب للانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي كالآتي:

الأسم المنصب المرشح له محمود الخطيب مرشح لمنصب الرئيس. ياسين منصور مرشح لمنصب نائب الرئيس. خالد مرتجي مرشح لمنصب أمين الصندوق. طارق قنديل عضو فوق السن. محمد الغزوي عضو فوق السن. محمد الدماطي عضو فوق السن. محمد الجارحي عضو فوق السن. سيد عبد الحفيظ عضو فوق السن. أحمد حسام عوض عضو فوق السن. حازم هلال عضو فوق السن. إبراهيم عامري عضو تحت السن. رويدا هشام عضو تحت السن.

غياب منصور

وحضر جميع أعضاء قائمة الكابتن محمود الخطيب لمقر النادي الأهلي للتقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

فيما غاب الأستاذ ياسين منصور ولم يحضر إلى النادي بنفسه بسبب تواجده خارج البلاد حاليًا لإدارة أحد أعماله الخاصة، في رحلة متفق عليها مسبقًا، ولكن حضر المحامي الخاص به بدلا عنه للتقدم بأوراق الترشح للانتخابات النادي الأهلي، وذلك عن طريق التوكيل الخاص.

ومن المقرر أن يعلن الكابتن محمود الخطيب عن برنامج قائمة خلال الأيام القليلة القادمة قبل انطلاق انتخابات النادي الأهلي.

موعد انتخابات النادي الأهلي

ومن المقرر أن تقام انتخابات النادي الأهلي خلال الشهر الجاري، حيث سيتم إجراءها بالتحديد مع نهايه الشهر الجاري، وذلك يوم 30و31 أكتوبر 2025.

صور أعضاء قائمة الكابتن محمود الخطيب أثناء التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأهلي

