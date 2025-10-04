إعلان موعد تلقي أوراق الترشح للانتخابات مجلس النواب اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات ، مؤتمرًا صحفياً في الثانية من ظهر اليوم السبت، للإعلان عن الجدول الزمني لإجراءات انتخابات مجلس النواب 2025.

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، الانتخابات ستعقد في 143 دائرة بالنظام الفردي لاختيار 284 نائبا، وأن المرحلة الأولى تشمل دوائر 14 محافظة ثم تجرى المرحلة الثانية الدوائر 13 محافظة أخرى.

وتجرى الانتخابات في 4 دوائر بنظام القائمة لاختيار 284 نائبا آخر ليكون الإجمالي 568 نائبا ممثلين لـ 27 محافظة، ويبدأ استقبال طلبات الترشح مع المؤتمر الرسمي لإعلان التفاصيل كما سيتم توجيه دعوة الناخبين للتصويت وفق المواعيد التي ستعلن في المؤتمر.

ويعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعا هاما اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.