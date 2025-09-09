تونس رسمياً إلى مونديال 2026

تونس رسمياً إلى مونديال 2026تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "مالابو"، في الجولة الثامنة للتصفيات الإفريقية.

هدف المباراة الوحيد، سجله البديل محمد علي بن رمضان، المحترف في صفوف الأهلي المصري، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بتسديدة بقدمه اليمنى من وسط منطقة الجزاء بمساعدة فراس شواط.

ورفع منتخب "نسور قرطاج" بهذا الفوز، رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول للمجموعة الثامنة، بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، الوصيف، في حين تجمد رصيد غينيا الاستوائية عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وتعد هذه هي المرة السابعة التي يتأهل فيها المنتخب التونسي طوال تاريخه إلى نهائيات كأس العالم، والثالثة تواليا بعد نسختى روسيا 2018، وقطر 2022، ليصبح ثالث منتخب عربي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد الأردن والمغرب.

وفي المجموعة الخامسة، واصل المنتخب المغربي سلسلة انتصاراته المذهلة في التصفيات للمباراة السابعة تواليا، بعدما حقق فوزا ثمينا خارج ملعبه على حساب مضيفه المنتخب الزامبي بهدفين دون رد.

سجل ثنائية "أسود الأطلس" كل من يوسف النصيري، مهاجم فنربهتشة التركي، ويوسف إغامان، المنضم حديثا لفريق ليل الفرنسي، في الدقيقتين 7، و47 تواليا.

ورفع منتخب المغرب، المتأهل لكأس العالم من الجولة الماضية، رصيده إلى 21 نقطة وبالعلامة الكاملة، متصدرا جدول ترتيب مجموعته، بفارق 11 نقطة عن تنزانيا، صاحبة المركز الثاني.

وفي المجموعة السابعة، واصل منتخب موزمبيق ملاحقة المنتخب الجزائري على الصدارة، بفوزه على بوتسوانا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من 8 مباريات خلف الجزائر، صاحب المركز الأول، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات.