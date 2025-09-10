نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن عدم رضاء محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عن أداء محمد يوسف المدير الرياضي بالفريق الأول بالنادي الأهلي.

وقال الغندور في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "الخطيب غير راضي تماما عن أداء محمد يوسف الفترة الماضية خصوصا بعد فشله في إدارة ملف تجديد عقود اللاعبين".

وتابع: "الخطيب أسند ملف تجديد عقود اللاعبين إلى وليد صلاح الدين، بالإضافة إلى بعض الأزمات الأخرى على رأسها أحمد عبد القادر".

وتابع: "كان يوجد أصوات داخل مجلس الأهلي تطالب بالإطاحة بيوسف ولكن الخطيب قرر تواجده".

واختتم: "وليد صلاح الدين بدأ مهامه في ملف تجديد اللاعبين وهم كوكا وأحمد عبد القادر وديانج والشحات، وأصبح إمام عاشور ملف خاص بسبب وكيله".