نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس يمنح لاعبي المنتخبات راحة من تدريبات الأهلي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن إداري النادي الأهلي أبلغ لاعبي الفريق المنضمين للمنتخبات الوطنية حصولهم على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

وتابع الغندور خلال تصريحاته في برنامج ستاد المحور: "من المقرر أن يعود لاعبي النادي الأهلي المنضمين إلى المنتخبات الوطنية للتدريبات بعد غدًا الخميس استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري".

وواصل: "حرص النادي الأهلي على منح اللاعبين المتواجدين في المنتخب الوطني وكذلك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، راحة من التدريبات الأربعاء، قبل انتظامهم في التدريبات الجماعية قبل مواجهة إنبي بدوري نايل".