أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية بكل مكان وبالتحديد السعودية عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات الجولة الثانية في دوري روشن والقنوات الناقلة لها.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع