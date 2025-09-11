الرياضة

نبيه يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر تشيلي قبل كأس العالم للشباب

0 نشر
0 تبليغ

نبيه يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر تشيلي قبل كأس العالم للشباب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيه يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر تشيلي قبل كأس العالم للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب، القائمة المختارة لخوض معسكر تشيلي استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين () - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي)

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني)

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو "بيبو" (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي).
 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا