نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ارتباط أسمه بالأهلي| مساعد السويسري أورس فيشر نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المدرب السويسري أورس فيشر

بعد ارتباط أسمه بالأهلي| مساعد السويسري أورس فيشر نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية.

تحدث النمساوي ماركوس هوفمان مساعد المدرب السويسري أورس فيشر، عن حقيقة وجود مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل تدريبه خلال الفترة الجارية.

حقيقة وجود مفاوضات مع الأهلي

وقال هوفمان في تصريحات لصحيفة كرونه النمساوية: "نرى مستقلنا في أوروبا، ورفضنا عدة عروض من السعودية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشائعات تلاحق أورس فيشر في مصر، لتولي تدريب بطل الدوري المصري التاريخي النادي الأهلي.

تجربة جديدة

وأوضحت الصحيفة إلى أنه بالرغم من وجود رغبة لدي فيشر ومساعده هوفمان في خوض تحد جديد، إلا أن الدوريات الأوروبية هي المثيرة للاهتمام لهما، خاصة أن أورس يتحدث الإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى إمكانية التدريب في ألمانيا وسويسرا والنمسا.

وألمحت الصحيفة إلى أن دينو لامبيرتي مستشار أورس فيشر يمكنه أن يلعب دور في اقناع المدرب السويسري لتدريب النادي الأهلي، حيث يعد الوكيل نفسه لمارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي.

من هو المدرب السويسري أورس فيشر

ولم يتول المدرب فيشر صاحب الـ59 عاما، تدريب أي فريق منذ رحيله عن يونيون برلين في نوفمبر 2023.

وبدأ فيشر مسيرته التدريبية مع زيوريخ السويسري عام 2010 ومنه انتقل إلى ثون في 2013، قبل أن يتولي تدريب بازل السويسري في 2015.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لفيشر مع يونيون برلين الألماني خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2023.

إنجازات أورس فيشر

صاحب الـ 59 عاما كان له الفضل في صعود يونيون برلين من الدرجة الثانية بألمانيا وقادهم للعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وخلال مسيرته مع يونيون برلين لعب فيشر 224 مباراة، حقق الفريق خلالهم الفوز في 95 مباراة، وتعادل في 58 وخسر 71 مباراة.

ألقاب أورس فيشر

وخلال مسيرته توج فيشر بثلاثة ألقاب، وهم الدوري السويسري مرتين، وكأس سويسرا مرة واحدة رفقة نادي بازل السويسري.

وكان فيشر قد صرح سابقا لصحيفة بيلد الألمانية في يوليو الماضي: "عليّ أنه يشعر بانجذاب تجاه الفريق المقبل الذي سيتولي مهمته تدريبة، ولا يعتمد الأمر على الموقع، كل شيء ممكن".

وكان قد رفض المدرب السويسري أورس فيشر عرض كبير منذ شهور من المملكة العربية السعودية من أجل تولي مهمة قيادة نادي نيوم.

مدرب الأهلي الجديد

وكان الأهلي قد وضع قائمة مختصرة خلال الفترة الماضية للمدربين الأقرب لتولي تدريبه الفريق ومن ضمنهم أبيل فيريرا وسيرجيو كونسيساو وباولو بينتو، وأورس فيشر.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد خلفا لخوسيه ريبيو الذي رحل عن تدريب الفريق عقب الهزيمة من بيراميدز بهدفين دون رد.

التجربة الثالثة

وفي حال إتمام النادي الأهلي التعاقد مع المدرب السويسري، سيكون ثالث مدرب يتولى مهمه قيادة المارد الأحمر، حيث تولى مواطنه مارسيل كولر تدريب الأهلي ونجح في التتويج ب 11 لقب، وهم لقب الدوري، والكأس مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري، بجانب الحصول على برونزية مونديال الأندية مرتين، قبل الرحيل في إبريل 2025.

وكان كولر ثاني مدرب سويسري يقود الأهلي بعد رينيه فايلر الذي تولى تدريب الفريق 2019 - 2020.

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويواجه النادي الأهلي إنبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث عشر في جدول الترتيب بعد مرور 5 جولات.