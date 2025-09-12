الرياضة

الوكرة القطري يكشف لـ ستاد المحور تفاصيل إصابة حمدي فتحي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف نادي الوكرة القطري، تفاصيل إصابة حمدي فتحي التي تعرض لها مع منتخب مصر ضد إثيوبيا ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وأكد مصدر داخل نادي الوكرة القطري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن اللاعب حمدي فتحي تعرض إلى إصابة في القدم خلال مواجهة مصر ضد إثيوبيا.

وأضاف المصدر، أن إصابة حمدي فتحي ليست قوية لكن مدرب الوكرة فضل إراحة اللاعب عن مواجهة المقبلة في الدوري وسيعود بعدها إلى المران الجماعي على أن يكون جاهزًا لمواجهة السد يوم 20 سبتمبر الجاري.
 







