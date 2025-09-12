نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإتفاق ضد أهلي جدة في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتفاق مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "إيجو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أولى جولات الدوري السعودي أمام نيوم بهدف دون مقابل، كما حقق الاتفاق الفوز أمام الخلود بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي ضد الإتفاق في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي ضد الإتفاق اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف إلا خمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف إلا خمسة دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإتفاق في الدوري السعودي

تنقل مباراة الأهلي ضد الإتفاق مساء اليوم الجمعة عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق مشاري القرني.

