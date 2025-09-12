نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق إنبي يوم الأحد القادم الموافق 14 سبتمبر الجاري في لقاء منتظر بينهم بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 6 من دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة الأهلي وإنبي مساء الأحد في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

