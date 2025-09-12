الرياضة

موعد مباراة الاهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق إنبي يوم الأحد القادم الموافق 14 سبتمبر الجاري في لقاء منتظر بينهم بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 6 من دوري نايل.

موعد القادمة

وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة الأهلي وإنبي مساء الأحد في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات
 

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

