قالوا عن تنحي الخطيب.. أبرز التصريحات المثيرة بعد اعتذار رئيس الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان محمود الخطيب اعتذاره عن الترشح لانتخابات رئاسة النادي الأهلي، شهد الوسط الرياضي والإعلامي انفجارًا في ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، وجاءت التصريحات محمّلة بالدهشة، الدعم، والنقد في آن واحد.

أبرز الشخصيات الرياضية والإعلامية لم تترك هذه الخطوة تمر مرور الكرام، إذ عبّرت عن وجهات نظرها بطريقة صريحة وصادمة أحيانًا، مما جعل القرار محور اهتمام الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي.

‏

‏ في هذا التقرير، نستعرض عبر "دوت الخليج الرياضي" أبرز التصريحات المثيرة ونتتبع ردود الفعل المختلفة، لنكشف كيف تداخلت المشاعر الشخصية والسياسية والإعلامية حول خطوة تاريخية في حياة النادي الأهلي، وما الرسائل التي حملتها لكل الأطراف المعنية.

إكرامي: "الخطيب غلطان"

إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق، عبّر خلال ظهوره في برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر 2 عن استيائه من قرار الخطيب، واصفًا القرار بالغلطان.

وأكد إكرامي أن الخطيب كان يجب أن يستمر في منصبه لإتمام المشاريع التي بدأها داخل النادي، بما في ذلك تطوير استاد الأهلي ومشروعات البنية التحتية، مشددًا على أن الخطيب أكبر من أن يربط قراره بتصريحات أي شخص.

طارق يحيى: توقيت الاعتذار لم يكن مناسبًا

نجم الزمالك السابق، طارق يحيى، اعتبر أن قرار الخطيب جاء في توقيت حساس بالنسبة للنادي، خاصة مع اقتراب مباريات مهمة للفريق الأحمر.

وأكد أن الخطيب قدم الكثير للنادي الأهلي، وأن اعتذاره كان خطوة تحترم من الناحية الإنسانية، لكن التوقيت يحتاج لتروي أكثر.

أحمد سليمان: تأثير تصريحات حسام غالي

عضو مجلس إدارة الزمالك، أحمد سليمان، ركز على أثر تصريحات حسام غالي على قرار الخطيب، مؤكدًا أن هذه التصريحات العلنية ربما زادت الضغوط على الرئيس السابق قبل اتخاذ قراره النهائي.

وأوضح سليمان أن معالجة الأمور داخليًا كانت لتجنب توتر الأجواء داخل النادي والحفاظ على استقرار الفريق.

مهيب عبد الهادي: كواليس التحضير للرحيل

الإعلامي مهيب عبد الهادي كشف أن اعتذار الخطيب لم يكن مفاجئًا، بل جاء بعد تحضيرات دقيقة من الرئيس السابق.

وبين أن الخطيب بدأ في توديع المسؤولين وتسليم الملفات قطاعًا تلو الآخر، وكأنه يضع النقاط على الحروف قبل إنهاء مهمته، كما ودّع لاعبي الفريق في مشهد غير مسبوق في كرة القدم المصرية.

محمد الجارحي: رسالة دعم ووفاء

عضو مجلس إدارة الأهلي، محمد الجارحي، عبّر عن دعمه الكامل للخطيب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بنشر صور تجمعه به، معلقًا عليها بكلمة واحدة: "بيبو"، في إشارة واضحة لتقديره للرئيس السابق ودعمه له رغم اعتذاره عن الترشح.

حسام غالي: ردود فعل متباينة

عضو مجلس إدارة الأهلي، حسام غالي، أدلى بتصريحات حول موقفه من الترشح، وهو ما أثار جدلًا بين أعضاء النادي والجماهير.

البعض اعتبر أن تصريحاته زادت الضغوط على الخطيب، بينما رأى آخرون أن القرار جاء بعيدًا عن أي تأثير خارجي، محافظًا على استقلالية موقفه.

تصريحات الشخصيات الرياضية والإعلامية بعد اعتذار محمود الخطيب لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل نافذة أظهرت التقدير، الانتقاد، والدهشة من خطوة غير متوقعة في تاريخ الأهلي، ما بين دعم ووفاء، وبين تساؤلات ونقد، تتضح صورة النادي الأحمر كمؤسسة تتفاعل مع قرارات قيادتها بشكل عميق وحيوي.

المرحلة المقبلة بعد الخطيب ستظل تحت مراقبة الجميع، وجميع العيون متجهة لمعرفة كيف ستتعامل الإدارة والجماهير مع آثار هذا القرار التاريخي، وما الدروس التي ستُستخلص من هذه اللحظة التي ستظل محط نقاش طويل داخل أسوار القلعة الحمراء وخارجها.

