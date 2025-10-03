الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة القادمة حالة مطرية استثنائية تبدأ من يوم غدٍ الأربعاء وتستمر حتى الأحد المقبل، بحسب ما أوضحته تقارير خبراء الأرصاد الجوية والمراكز المختصة . هذه الحالة المناخية تأتي في توقيت حساس مع بداية دخول فصل الخريف، لتفتح صفحة جديدة من الأجواء التي تجمع بين الخير والبركة من جهة، وبين التحديات التي تستدعي الحذر من جهة أخرى عفجذظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية على موعد مع أمطار غزيرة بداية من اليوم وحتى هذا الموعد

بحسب النماذج المناخية المتقدمة، ستغطي السحب الركامية الممطرة مساحات واسعة من أجواء المملكة. ويتوقع أن تشمل هذه الحالة مناطق متعددة، تبدأ من الجنوب الغربي حيث جازان وعسير والباحة، مروراً بالطائف ومكة المكرمة، وصولاً إلى أجزاء من المدينة المنورة والرياض والقصيم، وحتى مناطق الشرقية ونجران.

الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الغزارة، إلا أن الأرصاد تؤكد أن بعضها سيكون غزيراً إلى غزير جداً، مصحوباً بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. هذا النمط الجوي يعكس قوة المنخفضات العلوية التي تسيطر على أجواء شبه الجزيرة العربية خلال هذه الفترة.

التأثيرات المباشرة على الحياة اليومية

من الطبيعي أن تؤثر هذه الحالة المطرية على مجالات عديدة من الحياة اليومية في المملكة، وأبرزها:

الطرق والمواصلات: الطرق السريعة والداخلية ستتأثر بشكل مباشر نتيجة تجمع مياه الأمطار، ما يستدعي الحذر الشديد من السائقين لتجنب الانزلاقات والحوادث.

الرحلات الجوية: قد تشهد بعض المطارات تأخيرات في مواعيد الإقلاع والهبوط بسبب شدة الأمطار أو العواصف الرعدية المصاحبة.

الحياة العامة: من المتوقع أن تعيش بعض المدن أجواء ماطرة لساعات طويلة، مما يدفع الأهالي لتقليل التنقلات والاكتفاء بالبقاء في المنازل حفاظاً على السلامة.

الفوائد المنتظرة من الحالة المطرية

رغم ما قد تسببه الأمطار الغزيرة من إزعاج مؤقت للبعض، إلا أنها تحمل في طياتها فوائد عظيمة لا يمكن إغفالها:

زيادة المخزون المائي: المملكة تعتمد بشكل كبير على مياه الأمطار لتغذية السدود والآبار الجوفية.

إنعاش الغطاء النباتي: الأمطار الغزيرة ستنعش الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية، ما ينعكس على الثروة الحيوانية.

تحسين جودة الهواء: هطول الأمطار يساعد في تنظيف الأجواء من الأتربة والغبار العالق، خاصة بعد موجات الرياح النشطة الأخيرة.

تحذيرات وتنبيهات الأرصاد

المركز الوطني للأرصاد شدد على ضرورة متابعة تحديثاته اليومية، خاصة أن مثل هذه الحالات الجوية تكون متغيرة بشكل سريع. وأكد المركز أن ذروة الحالة المطرية ستتراوح بين يومي الجمعة والسبت، حيث يتوقع أن تشهد بعض المناطق كميات أمطار قياسية مقارنة بالفترات السابقة.

كما دعا الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب المجازفة بقطع الأودية أو التجمع في أماكن منخفضة، حيث يشكل جريان السيول خطراً حقيقياً على الأرواح والممتلكات.

الاستعدادات الحكومية

الجهات المعنية في المملكة سارعت إلى رفع درجة الجاهزية للتعامل مع أي طارئ قد ينتج عن هذه الحالة. وتشمل الاستعدادات: