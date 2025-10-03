الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، جاء الإعلان الرسمي حول عدد أيام الدراسة الفعلية خلال شهر رمضان المبارك في العام الدراسي القادم 1447 هـ الموافق 2026 م . وقد أكدت وزارة التعليم أن أيام الدراسة في هذا الشهر الفضيل ستقتصر على 12 يومًا فقط، وهو ما يعكس نهج الوزارة في الموازنة بين متطلبات العملية التعليمية وخصوصية الشهر الكريم بما يحمله من طقوس إيمانية وروحانية قطلعث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعليم السعودي يفاجئ الطلاب .. 12 يوم دراسة والباقي إجازات

شهر رمضان يتميز بطبيعة خاصة تختلف عن باقي أشهر السنة؛ فهو وقت للعبادة والروحانية والتفرغ للأسرة والمجتمع. لذلك، عادة ما يكون حضور الطلاب ومعلميهم في المدارس متفاوتًا، خصوصًا مع تغير مواعيد النوم والالتزامات الدينية. ومن هذا المنطلق، كان لا بد من إيجاد صيغة تراعي الجوانب الدينية والاجتماعية للطلاب والمعلمين، وفي الوقت ذاته تحافظ على استمرارية العملية التعليمية دون تعطيل كامل.

تفاصيل القرار وأهميته

القرار الرسمي الذي يقضي بجعل أيام الدراسة الفعلية في رمضان القادم 12 يومًا فقط، يعني أن الجدول الدراسي سيتم ترتيبه بما يتناسب مع خصوصية الشهر. فبدلًا من أن يمتد الدوام على مدار الشهر بأكمله، سيُقتصر الحضور على أيام محددة، مما يتيح للطلاب والمعلمين التوفيق بين واجباتهم الدراسية وعباداتهم.

هذا التوجه يعكس وعي وزارة التعليم بأهمية التخفيف من الضغوط الدراسية خلال رمضان، لا سيما وأن ساعات الصيام قد تؤثر على تركيز الطلاب، وبالتالي فإن تقليص الأيام يضمن جودة أفضل في التحصيل الأكاديمي.

أثر القرار على الطلاب

تخفيف الضغط الدراسي: الطلاب سيجدون مساحة زمنية أكبر لممارسة العبادات والأنشطة الأسرية والدينية.

زيادة التركيز في الحصص: مع قلة عدد الأيام، سيكون حضور الطلاب أكثر التزامًا، مما يرفع من جودة الاستيعاب بدلًا من الإرهاق المستمر.

الاستعداد للامتحانات: قصر المدة يتيح للطلاب ترتيب وقتهم بشكل أفضل بين الدراسة والمراجعة الذاتية في المنزل.

أثر القرار على أولياء الأمور

الكثير من الأسر السعودية والعربية تنشغل خلال رمضان بترتيب أمور المنزل والاستعدادات اليومية، ولهذا فإن تقليص عدد أيام الدراسة يسهل على أولياء الأمور متابعة أبنائهم دراسيًا ودعمهم نفسيًا وروحيًا. كما أن ذلك يسهم في تقليل أعباء التنقل والالتزام بمواعيد المدارس في ظل أجواء الصيام.

أثر القرار على المعلمين

المعلمون أيضًا يستفيدون من هذا التوجه، حيث يساعدهم على تقديم محتواهم التعليمي بجودة أعلى في فترة أقل، بعيدًا عن الإرهاق الناتج عن طول ساعات التدريس في رمضان. كما أن هذا التوزيع يتيح لهم فرصة أكبر للمراجعة والتخطيط لما تبقى من العام الدراسي.

ارتباط القرار بالتقويم الدراسي 1447 هـ / 2026 م

بالعودة إلى التقويم الدراسي المعلن من وزارة التعليم، نلاحظ أن العام الدراسي القادم يتضمن العديد من الإجازات المتنوعة مثل: