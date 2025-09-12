نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنحي محمود الخطيب.. السبب الحقيقي وكواليس الساعات الأخيرة والرئيس المحتمل للأهلي والحصاد الكامل (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إنهاء حقبته الرئاسية لظروف صحية وعدم الترشح في الانتخابات القادمة.

وذكر الخطيب في بيانه: “منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائما بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبتطوير مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه”.

وتابع: “على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم - ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية، فكان كل بناء أو تطوير، أو إنجاز أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي، وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وإفريقيًا وعالميًا، فلكم كل الشكر والتقدير”.

قال الخطيب في بيانه: “أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة، وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة مع استعدادي للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد”.

منذ اللحظة الأولى لتوليه رئاسة النادي الأهلي، رفع محمود الخطيب شعار العودة للمنصات القارية والمحلية، وبالفعل تمكن الفريق في عهده من استعادة هيبته داخل القارة السمراء من خلال التتويج المتكرر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب إحراز ألقاب محلية أبرزها الدوري العام وكأس مصر، هذه النجاحات الرياضية أعادت للجماهير شعور الفخر الكروي، ورسخت صورة الأهلي كزعيم دائم للقارة.

