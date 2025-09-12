نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتعادل سلبيا مع الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الاتفاق سلبيا في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.

وبدأت صافرة انطلاق مباراة الأهلي وإنبي برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل هدف أول بالمباراة لكنهم لم ينجحوا في ذلك وأهدر ميريح ديميرال فرصة هدف محقق في الدقيقة 36 حيث ارتطمت الكرة بالعارضة وحاول الاتفاق تسجيل هدف ولكن لم يستطيع لتألق الدفاع وميندي وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الاتفاق وتعرض الغنام للإصابة في الدقيقة 46 ونزل جلال السالم بديلا له وكذلك راضي ونزل بدلا منه عواد عبده دهل في الدقيقة 64 ونزل عبدالإله الخيبري بعد إصابة زكريا في الدقيقة 70 وكان الأهلي قريب من الهدف الأول والوحيد لكنه لم يستطيع تسجيله حيث تصدى الحارس ودفاع الاتفاق ببراعة وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة احتل الاتفاق المركز الثاني كوصيفا برصيد 4 نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل وحيد بينما يأتي الراقي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط حيث فاز بلقاء وتعادل ولم يخسر.