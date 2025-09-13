نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي "غير" أي نادي في مصر.. وقررت الرحيل بسبب "عدم المشاركة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شدد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، على أنه يتشرف كونه ابن من أبناء القلعة الحمراء الذين تربوا ونشأوا فيها، مؤكدًا على سعادته بحديث جماهير الأهلي عن تمنياتهم بعودته مجددًا لفريق الكرة.

وتابع "عادل عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لم يطلب مني أحد الرحيل عن النادي الأهلي، لكنني من اتخذت القرار بعدما شعرت أنه ليس هناك جديد أقدمه للفريق، وهو ما تفاجىء به الثنائي كابتن حسام البدري المدير الفني وكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، بعدما تم الاتفاق قبلها على تواجدي كحارس مرمى ثان خلف محمد الشناوي.

وأضاف حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي: عدم المشاركة أساسيًا لفترات طويلة دفعني لاتخاذ القرار الأصعب في مسيرتي الكروية بالرحيل عن النادي الأهلي، لذا قررت خوض تجربة جديدة بدوافع جديدة بعد استئذان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي كان معارضًا بشدة لكنه وافق أمام إصراري.

وواصل حارس مرمى النادي الأهلي السابق: خطوة الرحيل عن النادي الأهلي كانت صعبة للغاية خصوصًا وأنني لم ألعب لغير الأهلي في حياتي حتى رحيلي عام 2018، منها 12 عامًا في الفريق الأول، مشددًا: كنت أرى أنني أمتلك إمكانيات كبيرة لن تظهر سوى باللعب، وبالتالي لا بد من البحث عن تجربة جديدة بعيدًا عن النادي الأهلي.

واختتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه: حسيت بالفرق الكبير بعد رحيلي عن النادي الأهلي، وفي وقت من الأوقات قولت إن مشكلتي كانت إني بدأت في الأهلي وبعدين مشيت، ولو حدث العكس كان هيبقى أفضل لي، نظام الأهلي مختلف عن أي نادي آخر، والنادي بيوفر كل سبل الراحة والنجاح للاعبيه، عكس الأندية الآخرى التي تعاني من صعوبات كثيرة.

