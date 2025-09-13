نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري السعودي.. الهلال والقادسية يجتمعان في موعد ناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الهلال أول تحديات الموسم الجديد، وذلك عندما يستضيف القادسية مساء السبت في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وهو الفريق الذي يُتوقع له ظهور مختلف بعد صيف حافل بالصفقات القوية والنوعية.

وتقام السبت ثلاث مباريات؛ إذ يستضيف الأخدود نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز بمدينة نجران، في وقت يستقبل الخليج نظيره الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويستعد الهلال الذي نجح في تسجيل بداية ناجحة بفوزه على الرياض بالجولة الأولى، لاختبار أول أمام القادسية؛ الفريق الذي أظهر شراسة ملحوظة في الموسم الماضي، ويُتوقع له تكرار نفس السيناريو، خاصة بعد حراك سوق الانتقالات، في وقت يتطلع «الأزرق العاصمي» للمنافسة الجادة على تحقيق اللقب الذي خسره الموسم الماضي.

وستشهد مواجهة القادسية الظهور الأول للفرنسي ثيو هيرنانديز الذي غاب عن قائمة «الأزرق العاصمي» في الجولة الماضية بداعي الإيقاف المُرحل منذ مشاركته في الدوري الإيطالي، وسيمثل حضوره مصدر قوة للمدرب سيموني إنزاغي الذي يعتمد على ظهيرَي الجنب في بناء اللعب.

وتتجه الأنظار بصورة كبيرة نحو جاهزية الهلال وقدرته على المنافسة، وخاصة أن «الأزرق العاصمي» سيخوض لقاء صعبًا أمام القادسية، يعقبه لقاء تنافسي وأكثر قوة أمام الأهلي بطل السوبر السعودي، مما يتطلب مضاعفة الجهد إذا ما أراد المنافسة منذ البداية.

الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم الهلال القادم من ليفربول الإنجليزي، أحد الأسماء التي تعلق عليها الجماهير الهلالية آمالها، وخاصة أنه يحل لخلافة ميتروفيتش الهداف الذي كان رهانًا قويًا لولا ظروف الإصابة.

ويدرك القادسية أن مواجهة الهلال ستكون تحديًا كبيرًا من جهة قدرته على إعلان المنافسة ومجاراة الأندية الكبيرة، وخاصة أن الفريق تعرض لخسارة كبيرة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي؛ ما أفقد جماهيره الثقة بشأن ما يقدمه المدرب ميشيل غونزاليس.

ونجح أبناء الخبر في تسجيل الفوز الأول خلال الجولة الماضية بثلاثية أمام النجمة؛ أحد الفرق الصاعدة حديثًا لمصاف الدوري السعودي للمحترفين، ورغم ذلك سيكون عليه مضاعفة الجهد أمام الهلال.

المهاجم الإيطالي ريتيغي الذي وضع بصمته سريعًا مع الفريق بتسجيل ثنائية في شباك النجمة، واصل حضوره المتألق خلال فترة التوقف مع منتخب بلاده إيطاليا، وساهم بفوز الطليان العريض أمام أستونيا، مما يجعله أحد أبرز التحديات التي سيواجهها دفاع الهلال وحارس مرماه ياسين بونو.

وخلال فترة التوقف أو بعد نهاية الجولة الأولى أتم القادسية تعاقده مع الألماني فايغل، وكذلك البرتغالي أوتافيو لاعب النصر السابق وصاحب التجربة في الملاعب السعودية، إلا أن مشاركته قد تكون مؤجلة في هذه الجولة، لكن هذه الخيارات ستمنح الفريق قرارات أوسع.

وفي نجران، يبحث الأخدود والتعاون عن التعويض؛ إذ تلقت شباك التعاون خمسة أهداف أمام النصر، وتلقت شباك الأخدود أيضًا ذات النتيجة أمام الاتحاد.