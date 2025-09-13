نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز وأوكلاند سيتي يتبادلان الهدايا التذكارية قبل مواجهة كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبادل ناديا بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الهدايا التذكارية على هامش الاجتماع الفني الخاص بمناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بمباراة الفريقين في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز بطل قارة إفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وأهدى المهندس عمر مدحت المدير التجاري والأستاذ مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال بنادي بيراميدز قميص بطل إفريقيا لمندوبي بطل أوقيانوسيا، وكذلك أهدى النادي النيوزيلندي قميصه لبيراميدز معبرا عن شكرهم العميق على حسن الاستقبال والاستضافة في القاهرة.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل إفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.