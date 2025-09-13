الرياضة

رسالة الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي ، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي، ناشدهم فيها بضرورة الحرص على حضور «الاجتماع الخاص» للجمعية يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وأكد على ثقته الكبيرة في أعضاء الأهلي الذين لم يتأخروا يومًا عن تلبية نداء ناديهم، لا سيما وأن حضور هذه المرة يمثل أهمية كبرى للمشاركة في رسم مستقبل النادي واعتماد لائحته الخاصة.

وأشار إلى أنه سوف يكون في مقدمة الحضور، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل النادي واستقراره والحفاظ على مسيرته.
 

