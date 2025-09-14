الارشيف / الرياضة

خالد الغندور يكشف حقيقة تمرد مروان عطية

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مسؤول بالنادي ، حقيقة تمرد مروان عطية لاعب وسط الفريق بسبب قيمة عقده.

وقال المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "مروان عطية لم يطلب تعديل عقده ورفع المقابل المادي كما يُشاع".

وأضاف:" كان هناك حديث مع مروان بعد تعديل عقده على تعديله مجددًا ولكن بناءا على تقييم لجنة التخطيط له خلال الفترة المقبلة ".

واختتم:" مروان عطية لاعب ملتزم ولم يتحدث في هذا الملف والأمور في يد لجنة التخطيط وبعد نهاية الموسم سيتم النظر في الملف".

