نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف حقيقة تمرد مروان عطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، حقيقة تمرد مروان عطية لاعب وسط الفريق بسبب قيمة عقده.

وقال المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "مروان عطية لم يطلب تعديل عقده ورفع المقابل المادي كما يُشاع".

وأضاف:" كان هناك حديث مع مروان بعد تعديل عقده على تعديله مجددًا ولكن بناءا على تقييم لجنة التخطيط له خلال الفترة المقبلة ".

واختتم:" مروان عطية لاعب ملتزم ولم يتحدث في هذا الملف والأمور في يد لجنة التخطيط وبعد نهاية الموسم سيتم النظر في الملف".