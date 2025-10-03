نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرح طب قصر العيني يقدّم عرض "المهمة 404" ضمن احتفاليات استقبال الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفاليات كلية الطب – قصر العيني باستقبال طلابها الجدد والقدامى، قدّم فريق المسرح بالكلية عرضًا مميزًا بعنوان "المهمة 404"، المأخوذ عن نص شبابيك للكاتب محمود وهبة، وذلك على مسرح القاعة الكبرى للاحتفالات بمركز المؤتمرات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

شهد العرض حضورًا كبيرًا، وخلال تعليقه على العمل الفني أكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد أن دعمه للفنون والأنشطة الطلابية لا يقل أهمية عن دعمه للمسار الأكاديمي، معتبرًا أن النشاط الثقافي والفني هو الخط الموازي للعملية التعليمية، وأن الطالب المتوازن نفسيًا هو الذي يشارك في الأنشطة ويعبّر عن ذاته من خلالها، ليجمع بين التفوق العلمي والنضج الإنساني. وأضاف أن قصر العيني يفخر بطلابه حين يجمعون بين إبداع القاعة ومهارة المدرج، لأن الطبيب الناجح في النهاية هو إنسان قادر على التواصل والتأثير، لا مجرد حامل للمعرفة.

وكان في مقدمة الحضور الأستاذة الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، التي أعربت عن اعتزازها بما قدّمه الطلاب من أداء راقٍ ومضمون هادف، مشيرةً إلى أن هذه الأنشطة تمثل نافذة حقيقية للتعبير عن طاقات الشباب وإبداعهم، وتؤكد أن الكلية تولي نفس القدر من الاهتمام بصناعة الوعي والثقافة جنبًا إلى جنب مع بناء القدرات الأكاديمية. وأكدت أن قصر العيني يسعى دائمًا إلى أن يكون بيئة حاضنة للعلم والإبداع معًا.

كما حضر العرض الأستاذ الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد من طلاب فرق مسارح الجامعه.

وشهدت القاعة إقبالًا واسعًا من الطلاب من مختلف الفرق الدراسية، الذين تفاعلوا مع العمل المسرحي الذي جمع بين الأداء المتميز والطرح الإنساني العميق، ليعكس طاقات طلاب قصر العيني الإبداعية وقدرتهم على إثراء الحياة الجامعية بما يتجاوز قاعات الدرس والمعامل.