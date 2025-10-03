نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور السيد قنديل: أكتوبر ملحمة وطنية خالدة تُرسّخ الهوية وتصنع الأمل للأجيال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور السيد قنديل، رئس جامعة حلوان، أن ذكرى انتصار أكتوبر المجيد ستظل صفحة مشرقة في تاريخ الوطن، ليست مجرد انتصار عسكري وحسب، وإنما ملحمة وطنية متكاملة صنعتها إرادة المصريين وإيمانهم بحقهم في استعادة الأرض والكرامة. وأوضح أن معركة السادس من أكتوبر 1973 جسدت أسمى معاني التضحية والفداء والوحدة الوطنية، لتغدو مصدر إلهام دائم للأجيال المتعاقبة، ودليلًا عمليًا على أن الشعب المصري قادر على صنع المعجزات متى تمسك بعزيمته ووحدته.

وأضاف الدكتور قنديل: "اعرف تاريخك لتعرف عدوك، فالأمم التي تحفظ ذاكرتها الوطنية وتحترم تضحيات شهدائها هي الأمم التي تبني حاضرها وتصنع مستقبلها. إن نصر أكتوبر كان وما زال رسالة خالدة تؤكد أن الهوية المصرية راسخة، وأن الانتماء للوطن قيمة لا تهتز أمام التحديات مهما عظمت."

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الاحتفال بذكرى أكتوبر لا يقتصر على استدعاء البطولات العسكرية فقط، بل يمتد ليشمل استلهام روح النصر في مواجهة التحديات الراهنة، سواء في بناء الجمهورية الجديدة، أو في مجالات التنمية والابتكار والتعليم والبحث العلمي. وأكد أن الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة حلوان، تحمل على عاتقها مسؤولية ترسيخ تلك القيم في وجدان الشباب، وتغذية روح الولاء والانتماء لديهم، حتى يدركوا أن حاضرهم ومستقبلهم امتداد طبيعي لتضحيات الآباء والأجداد.

وختم قائلًا: "أكتوبر هو الدرس الأعظم في تاريخنا الحديث، وهو شاهد على أن مصر لا تعرف المستحيل. فكما حررنا الأرض أمس، فإننا اليوم نسير على خطى النصر في معركة البناء والتنمية، لنقدّم للأجيال القادمة وطنًا يليق بتضحيات أبطاله."