عاجل : وزارة التعليم السعودية تصدر رسمياً أول قراراتها حول اختصار مدة الفصل الدراسي الثالث وتاريخ نهاية الدراسة في جميع مدارس السعودية 1446 - 2025

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تهدف إلى تحديث التقويم الدراسي وتخفيف الأعباء على الطلاب والمعلمين، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تقليص مدة الفصل الدراسي الثالث للعام 1446هـ ويأتي هذا القرار بعد دراسات مكثفة وتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق توازن أفضل بين العملية التعليمية والاحتياجات التربوية دهشغش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن الاختبارات الشفهية والعملية لجميع المراحل ستبدأ يوم الأحد 27-11-1446هـ، تليها الاختبارات النهائية التي ستنطلق يوم الأحد 19-12-1446هـ ومن المقرر إعلان النتائج النهائية يوم الخميس التالي لانتهاء الاختبارات، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التخطيط المسبق لفترة الإجازة الصيفية.

أهداف التحديث في التقويم الدراسي

يأتي هذا التعديل استجابة للتحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة حيث تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى:

منح الطلاب فترة زمنية كافية للمراجعة والاستعداد للاختبارات دون ضغوط نفسية.

توفير بيئة تعليمية مرنة تساهم في تعزيز استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية.

تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التعليم لتحقيق تنافسية عالية للطلاب على المستويين المحلي والدولي.

ردود الفعل والتطلعات المستقبلية

لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا من قبل أولياء الأمور والمعلمين، الذين يرون فيه خطوة إيجابية نحو تحسين جودة التعليم وتخفيف الأعباء الزمنية على الطلاب ومن جانبها أكدت الوزارة أنها ستتابع عن كثب تطبيق الجدول الجديد، مع تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين لضمان سلاسة الانتقال واستيعاب كافة الجهات للتغييرات المقررة.