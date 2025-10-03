نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية طب قصر العيني تحتفل باستقبال أول دفعة للطلاب بالبرنامج الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتضنت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، اليوم، احتفالية مميزة بمناسبة استقبال الطلاب الجدد الملتحقين بالبرنامج الفرنسي "Kasr Al Ainy French – KAF"، في أجواء جمعت بين الطابع الرسمي وروح البهجة التي عبر عنها الطلاب الجدد مع بداية مسيرتهم الجامعية.

أُقيم الحفل برعاية وحضور الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبمشاركة الأستاذة الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الأستاذة الدكتورة نادين علاء شريف، مدير البرنامج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من بينهم الأستاذة الدكتورة منى عثمان، أستاذ الفارماكولوجي.

وتضمن الحفل برنامجًا ثريًا بالأنشطة، شمل فقرات تعريفية بالكلية وأقسامها، ومسابقات ثقافية وترفيهية وألعاب جماعية أضفت أجواء من المشاركة والمرح بين الطلاب. كما شهد الحفل إطلاق مبادرة "Peer Mentor"، حيث تم توزيع كل طالب جديد بالبرنامج الفرنسي على أحد الطلاب الفرنكوفونيين من الدفعات السابقة بنظام (واحد لواحد)، بحيث يتولى الـMentor تعريف زميله الجديد بالحياة الجامعية وأنشطة الكلية، ومساندته في خطواته الأولى، وهو ما عزز روح الألفة والتعاون بين الطلاب.

وفي كلمته، أعرب الدكتور حسام صلاح مراد عن سعادته البالغة بلقاء الطلاب الجدد، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل بداية رحلة علمية وإنسانية جديدة داخل قصر العيني، مضيفًا أن البرنامج الفرنسي يأتي ليخدم أبناء مصر وأبناء الدول الصديقة الناطقين بالفرنسية، ويمنحهم فرصة تعليمية متميزة تجمع بين عراقة قصر العيني وانفتاحه على التجارب الدولية.

وأكد أن الكلية لم تدخر جهدًا في إعداد المناهج وتوفير الكوادر الأكاديمية القادرة على التدريس باللغة الفرنسية، بما يضمن للطلاب تكوين تجربة علمية رائدة ترتبط بالهوية الوطنية وتستجيب لمتطلبات المستقبل.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان مبارك أن البرنامج يعكس توجه الكلية نحو التوسع في تقديم مسارات تعليمية متنوعة، مؤكدة أن الكلية حريصة على تهيئة بيئة أكاديمية متكاملة تساعد الطلاب على الإبداع والتفوق.

كما أشارت الدكتورة نادين علاء شريف، مدير البرنامج، إلى أن برنامج الKAF كان الحلم الذي اصبح حقيقة، وهو برنامج يهدف إلي التميز وليس فقط النجاح. واضافت ان هذا الحفل لم يكن مجرد استقبال تقليدي، بل كان مناسبة لخلق روابط مباشرة بين الطلاب الجدد وزملائهم القدامى من خلال مبادرة الـ Peer Mentor، موضحة أنها حرصت على أن يشارك كل Mentor بشكل فردي مع طالب جديد لتعريفه بالبرنامج وأنشطته وأجواء الكلية، بما يضمن بناء مجتمع طلابي داعم ومتماسك.

ويأتي إطلاق البرنامج تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني.