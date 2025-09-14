نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم اتفاقه مع المهاجم أسد الحملاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت تقارير إعلامية مصرية أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يحسم اتفاقه مع المهاجم أسد الحملاوي

وبحسب ما ذكرته قناة أون سبورت، فقد وافق الحملاوي على فسخ ارتباطه بفريقه البولندي شلوسك فروتسواف، استعدادًا للانضمام إلى القلعة الحمراء، فيما تستعد إدارة الأهلي لدفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ مليونًا و100 ألف دولار.

الحملاوي، المولود في أكتوبر 2000 ويبلغ من العمر 24 عامًا، يحمل الجنسيتين الفلسطينية والسويدية، ويجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، مع إمكانية شغل مركز الجناح الأيمن عند الحاجة. بدأ مسيرته الكروية في السويد قبل الانتقال إلى الدوري البولندي، حيث لفت الأنظار بأدائه مع شلوسك فروتسواف، بعدما شارك الموسم الماضي في 16 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

ويمتد عقد اللاعب مع ناديه الحالي حتى يونيو 2027، إلا أن الشرط الجزائي يتيح له الرحيل في يناير المقبل. وكان الحملاوي قد أثار جدلًا مؤخرًا بعد مغادرته معسكر فريقه البولندي دون الحصول على إذن رسمي، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا واضحًا على قرب انتقاله إلى الأهلي، لرغبته في خوض تجربة جديدة بقميص واحد من أكبر أندية القارة الأفريقية.